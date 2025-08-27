Culto: trámites que se hacían en CABA se pueden realizar en Zárate

La Dirección de Entidades de Bien Público y Culto municipal informó que a partir del convenio con la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Zárate encuentra habilitado para realizar trámites que antes debían ser gestionados en Ciudad de Buenos Aires, como el caso de poder acceder al registro de culto.

La dirección municipal funciona en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (C.I.C) en calle Pellegrini y Agustín Álvarez, de 08:00 a 14:00 horas, y el trámite es de carácter gratuito.

“De esta manera, se refuerzan lazos de cooperación entre instituciones, la secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Municipalidad de Zárate”, afirmó el Director de Entidades de Bien Público y Culto del Municipio, Fernando Parente.

Por su parte, el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, subrayó la importancia de este convenio en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los municipios. “Este acuerdo es un paso fundamental para facilitar el desarrollo de actividades culturales y religiosas, promoviendo así una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad”, declaró.