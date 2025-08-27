Inauguran destacamento de Bomberos en Ruta 4

La última semana de agosto arrancó con la inauguración del nuevo destacamento de Bomberos Voluntarios en Ruta 4, en su intersección con la Panamericana.

La segunda sede del cuerpo está situada en Río Luján, en un espacio que el Municipio le cedió a la asociación para brindar servicio a la zona y responder con mayor celeridad a las emergencias de los vecinos.

“En los últimos años Campana creció mucho para el lado de Ruta 4 y era necesario tener un destacamento en esta zona para dar respuesta a los siniestros de forma rápida y cercana”, indicó el intendente de Campana, Sebastián Abella.

Por su parte, el jefe del cuerpo, Jonathan Craviotto, expresó su felicidad por la apertura de este nuevo destacamento, al tiempo que destacó la buena voluntad de Abella de cederles el espacio para cumplir con este gran desafío.

Antes del tradicional corte de cintas, el intendente de Campana agradeció a todo el cuerpo por su trabajo y compromiso, especialmente a quienes trabajarán allí. También resaltó que allí operará la última autobomba adquirida con fondos que otorgó el Municipio y nuevas herramientas.