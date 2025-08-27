Bomberos de Capilla festejan 68º aniversario

Vecinos exaltacrucenses y turistas del fin de semana, compartieron el domingo pasado las actividades recreativas e informativas, que los Bomberos Voluntarios de Capilla del Señor organizaron en una de las calles laterales a la plaza San Martin.

En el lugar desplegaron unidades, equipamiento e interactuaron con todos los asistentes que conmemoraron el aniversario de la Central 66.

Sobre Rivadavia y en el principal paseo público de la ciudad, los Voluntarios posicionaron móviles que los visitantes pudieron conocer, utilizar para registros audiovisuales y aproximarse a la rutina de sus habituales despachos.

Los asistentes observaron sobre la calzada, los distintos vehículos que forman parte del parque automotor bomberil, entre ellos y como avanzó LA VOZ semanas atrás, una nueva camioneta de logística, un camión cisterna Scania y una de las dos “bestias” para incendios forestales, Renault 4×4.

En la acera de la plaza, se montaron puestos de un circuito emprendedor, además hubo actividades a beneficio de una Escuela de Educación Especial del distrito.

Con los fondos de su tradicional ofrecimiento de cortes porcinos asados a la ciudadanía, el “Chancho Móvil”, los BV adquirieron 22 radios de comunicaciones y 6 linternas de iluminación profesional “incorporaciones fundamentales para mejorar la comunicación y la operatividad en cada intervención”, expresaron a LA VOZ, fuentes del Cuartel de la calle Casco.