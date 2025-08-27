Semana del Árbol: organizan una jornada de plantación comunitaria

En el marco de la Semana Mundial del Árbol se organiza una jornada de plantación comunitaria en Zárate. Será el domingo 31 de agosto a las 10:30 horas, con punto de encuentro en la entrada del barrio Vipermun (Av. Antártida Argentina).

La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Zárate acompañará la actividad de forestación comunitaria, organizada por el Club de Leones, y con la valiosa participación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, la Escuela Agraria “El Tatú” y familias del barrio.

En esta oportunidad se plantarán 40 ejemplares de cina cina, un árbol nativo de gran valor ambiental, reconocido por su atractivo follaje y su capacidad de atraer polinizadores, contribuyendo así a la biodiversidad de la ciudad. Esta acción dará continuidad al corredor biológico iniciado el año pasado con la plantación de especies nativas, fortaleciendo la conexión ecológica en el sector.

La iniciativa busca ser un verdadero encuentro comunitario: cada familia podrá apadrinar un árbol, comprometiéndose a su cuidado y riego en días más calurosos, garantizando así su crecimiento y permanencia en el tiempo.

La Semana del Árbol se celebra del 24 al 30 de agosto, y el Día Nacional del Árbol el 29 de agosto, para concienciar sobre la importancia de los árboles para el bienestar planetario y promover su conservación y cuidado.

