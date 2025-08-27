Matilla juntoa comunidades educativas

El candidato a concejal de Fuerza Patria, Leandro Matilla, participó de un debate organizado por los estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 “Tomás Espora”.

En ese sentido, evaluó que “fue un gran acto democrático que demuestra que nuestra juventud, que tiene conciencia, compromiso y esperanza en un futuro distinto”.

“Frente a quienes quieren destruir la educación pública y entregar nuestros derechos, levantamos la voz para decir fuerte y claro: ¡Basta de Milei! ¡Basta de Matzkin!”, señaló por otra parte el presidente del Partido Justicialista de Zárate.

“Este 7 de septiembre votamos Fuerza Patria, porque creemos en la justicia social, la educación pública y el trabajo como motor de nuestra Argentina”, concluyó.

ACTO EN LA ISLA TALAVERA

Por otra parte, Matilla participó del acto de celebración del Día de la Educación Agropecuaria que se llevó a cabo con un acto en la Escuela Secundaria Nº 1 de Isla Talavera.