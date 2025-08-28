Passaglia: “La falta de gestión se siente en cada barrio de Zárate”

El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Zárate como parte de su recorrida por los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral, para continuar el diálogo con los vecinos y mostrarles que es posible estar mejor.

En su visita -en la que estuvo acompañado por Silvina Román, quien encabeza la lista de concejales en el distrito, y por el segundo candidato de Hechos, Luis Luna-, Passaglia cuestionó la falta de planificación y aseguró que “Zárate es un municipio millonario, si no hacen obras, si no mejoran los servicios, no es porque falte dinero, sino porque no quieren o porque no saben planificar”.

En ese sentido, criticó la gestión de Matzkin y dijo que “no inauguró ni una plaza, ni un nuevo barrio pavimentado, ni una obra hidráulica en dos años”. “El municipio parece paralizado y la falta de gestión se siente en cada barrio”, remarcó.

El candidato a diputado provincial por Hechos, también cuestionó que “hace meses que en vez de discutir los problemas reales de la gente, el intendente habla de política partidaria”. “Son discusiones que no le cambian la vida a nadie. La responsabilidad de un intendente es mejorar los barrios, no celebrar cargos en listas”, subrayó.

Finalmente, Manuel Passaglia destacó que con una administración eficiente, Zárate podría estar en una situación muy diferente. “Con planificación y decisión política, la ciudad podría estar cien veces mejor. Hoy los zarateños siguen viviendo con problemas que deberían estar resueltos hace años: calles rotas, servicios que no funcionan y obras que nunca llegan”, aseguró.

Por su parte, la candidata a concejal Silvina Román subrayó la necesidad de un cambio en la gestión municipal. “No hace falta alejarse para encontrar problemas. Acá una vecina del centro me dijo que a la noche no se puede ir a la plaza porque está oscuro y por lo abandonada que está”, señaló.

“Sin embargo, cuando más nos alejamos se incrementan las problemáticas, como la infraestructura: llueve y los vecinos no pueden salir del barrio. Tiene que ver con la seguridad: salen y no están tranquilos ni los obreros que van a trabajar ni los estudiantes que van a la escuela”, detalló Román.

Para finalizar, la candidata por Hechos afirmó que hay que contarle a los zarateños que “se puede trabajar de otra manera, por ejemplo, con la experiencia que se tiene de San Nicolás para hacer las obras necesarias con recursos propios para darle a los vecinos las obras, la seguridad y la salud que se necesitan”.