Passaglia en Lima: respaldo al reclamo por la autonomía

El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, visitó por segunda vez Lima. Allí -junto a Silvina Román, quien encabeza la lista de candidatos a concejales en Zárate, y Luis Luna, segundo en la nómina- participó de una reunión con una sociedad de fomento junto a clubes, bomberos, vecinos y autoridades de distintas instituciones para abordar la cuestión de la independencia de la ciudad.

Durante el encuentro, Passaglia expresó que “Lima quiere una gestión propia” y subrayó que “las cosas funcionan mejor cuando el que gobierna está más cerca de la gente”. En ese sentido, afirmó “estoy a favor de todas las autonomías: la policía, la salud y la educación tendrían que pasar a los municipios”.

El dirigente remarcó que “tenemos que resolver todo lo que a las familias les permita vivir mejor”, poniendo el foco en la descentralización de servicios y en la construcción de políticas públicas que den respuesta a las demandas concretas de ¡vecinos.

La recorrida de Passaglia, Román y Luna reafirmó el compromiso de Hechos con una agenda de cercanía, diálogo y participación comunitaria, donde las instituciones locales y la ciudadanía tengan un rol central en la definición de las prioridades de gobierno.

Passaglia estuvo acompañado por Silvina Román, quien encabeza la lista de candidatos a concejales en Zárate, y Luis Luna, segundo en la nómina.