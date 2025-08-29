Julián García criticó el abandono del espacio público

El candidato a concejal por Nuevo Zárate, Julián García, expresó su preocupación por el estado del espacio público en distintos barrios de la ciudad.

“Lo que vemos todos los días es una postal de abandono: ramas y basura acumulada en las veredas, podas que quedan semanas sin retirar, vendedores que ocupan calles y plazas sin ningún tipo de regulación. El municipio no controla ni organiza, y los vecinos son los principales perjudicados”, señaló.

El candidato advirtió que esta situación afecta la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los zarateños: “El espacio público es de todos y debe estar cuidado. Hoy la ciudad está desordenada, sin planificación, y sin una gestión que dé respuestas”.

Desde Nuevo Zárate remarcaron que la administración de Osvaldo Cáffaro supo demostrar que se puede gestionar con planificación y control, mientras que el actual gobierno municipal “abandona sus responsabilidades y deja crecer el problema día a día”.

“Zárate necesita orden, planificación y gestión. No es imposible: es cuestión de saber hacer”, concluyó García.

Los candidatos de Nuevo Zárate siguen la recorrida por la ciudad.