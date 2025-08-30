Debate entre candidatos zarateños

En la tarde del jueves se organizó un debate entre candidatos a concejales en Zárate en un hotel céntrico convocado por Radio Alfa y Omega. Se trató de un debate que no aportó mucho a la información pública para el elector, no hubo profundidad en las propuestas y muchos candidatos hablaron como si la elección fuese para un cargo ejecutivo y no legislativo, proponiendo situaciones de gestión y no hubo un anticipo de propuestas concretas.

Hubo dos consideraciones generales: la primera es que esperan poca participación del electorado y eso preocupa a los fines de legitimar cualquier elección.

Por otro lado, hubo una silla vacía perteneciente a Stefanía Rodríguez Schatz, ya que tuvo un problema familiar y no pudo asistir. Y los candidatos presentes no quisieron que otro candidato de la lista de La Libertad Avanza participe del debate. A raíz de esto, es que LLA se retiró, ya que si bien el debate era para los “cabeza” de lista no se logró llegar a un consenso entre los presentes para que participe otro candidato libertario.

Declaraciones

-Leandro Matilla, Fuerza Patria: “Debemos ser más democráticos y acercar la política a los vecinos. Fui presidente del Concejo Deliberante y siempre han encontrado a una persona democrática y que ha promulgado, entre otras acciones, la banca abierta, En mí encontraron a un Concejo Deliberante abierto y encontrarán más política y más democracia”.



-Sergio Bonuccelli, Frente de Izquierda- Unidad: “Queremos generar un proyecto de construcción de viviendas con el dinero que hoy el gobierno municipal exime a las grandes empresas en derechos de construcción. Hoy el intendente le perdona a las grandes empresas 29 mil millones de pesos al año que nosotros lo queremos destinar a un proyecto de vivienda que además generaría empleo registrado y más actividad comercial”.



-Julián García, Nuevo Zárate: “Trabajaremos sobre Presupuesto Participativo, que existe por ordenanza pero no se cumple. Los vecinos de distintos barrios, en la gestión de Cáffaro, pudieron descentralizar y decidir sobre obras de infraestructura que cambiaron su vecindario”.



-Celeste Lang, Partido Libertario: “Queremos recomponer, mediante ordenanzas, el estado de abandono que existen en los barrios. Hay problemas hídricos, de servicios, viales y basurales clandestinos en todos lados. En Zárate existe una invasión de ratas inédita a raíz de tal situación. También queremos ayudar a los bomberos porque hoy están a la buena de Dios de parte del municipio”.



-Maximiliano Godoy, Potencia: “Los servicios son caros y totalmente deficientes. Vamos a generar una reforma impositiva importante para que esto no siga sucediendo. El municipio no cumple y encima Matzkin aumentó el proyecto un 700%. Y queremos aplicar ficha libre para que ningún corrupto ocupe cargos políticos”.



-Marcelo Gómez, Unión y Libertad: “El intendente es un mentiroso. Estamos pagando tasas caras y debemos hacer una reforma fiscal e impositiva grande para incentivar el comercio y la industria. Y proponemos una quita del 30% en la tasa de Seguridad e Higiene para, precisamente, incentivar la industria”.



-Silvina Román, Hechos: “Vamos a generar cambios en Zárate siguiendo los programas que ya funcionan en San Nicolás, con un seguro médico municipal, con la instalación de más cámaras de vigilancia y generando una red de prevención del delito. Una ciudad moderna y una gestión que mire a los vecinos”.



-Carolina Aguilar, Nuevos Aires: “Buscamos poner en valor los barrios que aún no están siendo reconocidos, incluirlos en el Catastro Municipal y en un masterplan de cloacas. Agregándolos a un planeamiento urbano articulando con provincia y nación para que ningún zarateño quede fuera del mapa oficial. San Sebastián en Lima, Las Violetas, barrio El Gauchito”.