Debate entre candidatos zarateños

En la tarde del jueves se organizó un debate entre candidatos a concejales en Zárate en un hotel céntrico convocado por Radio Alfa y Omega. Se trató de un debate que no aportó mucho a la información pública para el elector, no hubo profundidad en las propuestas y muchos candidatos hablaron como si la elección fuese para un cargo ejecutivo y no legislativo, proponiendo situaciones de gestión y no hubo un anticipo de propuestas concretas.
Hubo dos consideraciones generales: la primera es que esperan poca participación del electorado y eso preocupa a los fines de legitimar cualquier elección.
Por otro lado, hubo una silla vacía perteneciente a Stefanía Rodríguez Schatz, ya que tuvo un problema familiar y no pudo asistir. Y los candidatos presentes no quisieron que otro candidato de la lista de La Libertad Avanza participe del debate. A raíz de esto, es que LLA se retiró, ya que si bien el debate era para los “cabeza” de lista no se logró llegar a un consenso entre los presentes para que participe otro candidato libertario.

Declaraciones

-Leandro Matilla, Fuerza Patria: “Debemos ser más democráticos y acercar la política a los vecinos. Fui presidente del Concejo Deliberante y siempre han encontrado a una persona democrática y que ha promulgado, entre otras acciones, la banca abierta, En mí encontraron a un Concejo Deliberante abierto y encontrarán más política y más democracia”.

-Sergio Bonuccelli, Frente de Izquierda- Unidad: “Queremos generar un proyecto de construcción de viviendas con el dinero que hoy el gobierno municipal exime a las grandes empresas en derechos de construcción. Hoy el intendente le perdona a las grandes empresas 29 mil millones de pesos al año que nosotros lo queremos destinar a un proyecto de vivienda que además generaría empleo registrado y más actividad comercial”.

-Julián García, Nuevo Zárate: “Trabajaremos sobre Presupuesto Participativo, que existe por ordenanza pero no se cumple. Los vecinos de distintos barrios, en la gestión de Cáffaro, pudieron descentralizar y decidir sobre obras de infraestructura que cambiaron su vecindario”.

-Celeste Lang, Partido Libertario: “Queremos recomponer, mediante ordenanzas, el estado de abandono que existen en los barrios. Hay problemas hídricos, de servicios, viales y basurales clandestinos en todos lados. En Zárate existe una invasión de ratas inédita a raíz de tal situación. También queremos ayudar a los bomberos porque hoy están a la buena de Dios de parte del municipio”.

-Maximiliano Godoy, Potencia: “Los servicios son caros y totalmente deficientes. Vamos a generar una reforma impositiva importante para que esto no siga sucediendo. El municipio no cumple y encima Matzkin aumentó el proyecto un 700%. Y queremos aplicar ficha libre para que ningún corrupto ocupe cargos políticos”.

-Marcelo Gómez, Unión y Libertad: “El intendente es un mentiroso. Estamos pagando tasas caras y debemos hacer una reforma fiscal e impositiva grande para incentivar el comercio y la industria. Y proponemos una quita del 30% en la tasa de Seguridad e Higiene para, precisamente, incentivar la industria”.

-Silvina Román, Hechos: “Vamos a generar cambios en Zárate siguiendo los programas que ya funcionan en San Nicolás, con un seguro médico municipal, con la instalación de más cámaras de vigilancia y generando una red de prevención del delito. Una ciudad moderna y una gestión que mire a los vecinos”.

-Carolina Aguilar, Nuevos Aires: “Buscamos poner en valor los barrios que aún no están siendo reconocidos, incluirlos en el Catastro Municipal y en un masterplan de cloacas. Agregándolos a un planeamiento urbano articulando con provincia y nación para que ningún zarateño quede fuera del mapa oficial. San Sebastián en Lima, Las Violetas, barrio El Gauchito”.

Julián García, Carolina Aguilar, Leandro Matilla, Maximiliano Godoy, Celeste Lang, Silvina Roman, Sergio Bonuccelli y Marcelo Gómez.

