Después de la polémica del debate local: “el peronismo nos proscribe y los que se dicen liberales no nos dejan expresar”

Tras lo ocurrido en el debate de candidatos en el Hotel ARX de Zárate, desde La Libertad Avanza expresaron su indignación por la negativa a que su espacio pudiera participar de la instancia pública. “El peronismo nos proscribe y los que se dicen “liberales” no nos dejan expresar”, señalaron.

La candidata Stefanía “Fanny” Rodríguez Schatz explicó: “Por razones familiares de urgencia médica no pude estar presente, y como corresponde delegué la participación en nuestro candidato Ignacio Olivera, que estaba allí listo para exponer. Sin embargo, nos encontramos con que no lo dejaron sentarse ni hablar. El peronismo nos proscribe y los que se dicen liberales tampoco nos dejan expresar nuestras ideas. Esto no es un debate democrático, es una trampa para que se escuchen siempre las mismas voces, pero a nosotros no nos interesa escuchar a los políticos hablándose entre sí sino a la gente en libertad”.

Ignacio Olivera:Por su parte, Ignacio Olivera, quien intentó tomar la palabra en representación de la lista. Al respecto, señaló: “Intenté explicar que las propuestas son de un proyecto colectivo y no de una persona, pero no me dejaron. Es la primera vez en Zárate que se impide a un espacio participar en un debate de esta manera. Está claro que algunos prefieren hablarse entre ellos antes que escuchar lo que la gente quiere cambiar, está claro que está elección es kirchnerismo o libertad”.

Intendente Matzkin: El hecho motivó también la reacción del intendente Marcelo Matzkin, quien en sus redes sociales sostuvo que la exclusión fue “insólita y temerosa” y cuestionó: “¿Tanto miedo le tienen a un debate?”.

Desde alianza La Libertad Avanza remarcaron que seguirán “poniendo las ideas en la calle, con la gente, que es el único ámbito donde nadie puede censurarnos, llevamos dos excelentes candidatas encabezando las boletas que demuestran con su trabajo cotidiano la vocación y el amor por Zárate que tienen”.