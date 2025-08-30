Día de la Abogacía: una oportunidad para reafirmar el compromiso de nuestra profesión

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) conmemora este 29 de agosto el Día de la Abogacía, una fecha que recuerda la importancia del rol de los abogados y abogadas en la defensa de los derechos, las garantías constitucionales y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En el marco de la celebración, esta noche se llevará adelante la tradicional Fiesta del Día de la Abogacía, un encuentro de camaradería que reúne a matriculados y matriculadas de todo el departamento judicial, y en el que, como cada año, se reconocerá a quienes cumplen 25 años de ejercicio profesional.

El presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, destacó la relevancia de la fecha y expresó:

“El Día de la Abogacía es una oportunidad para reafirmar el compromiso de nuestra profesión con la defensa de la justicia y los derechos de la ciudadanía. El Colegio es una institución viva, que se fortalece con la participación de sus matriculados y matriculadas. Esta noche, en nuestra fiesta, no solo celebraremos juntos, sino que también rendiremos homenaje a colegas que llevan un cuarto de siglo ejerciendo con dedicación y responsabilidad”.

Además de ser un espacio de celebración, la fecha invita a reflexionar sobre la formación continua y la función social de la abogacía. En ese sentido, el CAZC desarrolla durante todo el año propuestas académicas de excelencia que abarcan diplomaturas, cursos, jornadas y seminarios en diversas ramas del derecho, en articulación con la Fundación CIJUSO. Estas instancias buscan actualizar a los profesionales, acercar nuevas herramientas para el ejercicio cotidiano y promover el debate sobre los desafíos actuales del sistema judicial.

Al mismo tiempo, el Colegio sostiene un calendario permanente de actividades de camaradería y deportivas, que incluyen torneos interdepartamentales, encuentros sociales y propuestas recreativas pensadas para fortalecer los lazos entre colegas y consolidar el sentido de pertenencia institucional. De este modo, el CAZC se consolida no solo como un ámbito de formación y defensa profesional, sino también como un espacio de encuentro y construcción colectiva para la abogacía del departamento judicial.

Dr. Marcelo Fioranelli, presidente del CAZC.