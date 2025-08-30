Operativos contra el narcomenudeo en Campana

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDI-TDI) encabezó el jueves pasado una serie de allanamientos que desbarató la operatoria de una banda dedicada al narcomenudeo en el centro de Campana.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada a través del Buzón Vida, la herramienta que el Municipio tiene a disposición de los vecinos para informar anónimamente sobre la venta de drogada en Campana.

Durante la pesquisa se estableció que en dos domicilios se desarrollaba la venta de estupefacientes y que en un tercero se ocultaba la droga que luego se comercializaba. Y, además, se identificó a los responsables de la operatoria. Para esto se realizaron tareas de seguimiento con el apoyo del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU), en las que, además, se obtuvo material probatorio como videos y fotografías de la operatoria.

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 libró las órdenes para los allanamientos que se realizaron el jueves en la calle Almirante Brown casi Ameghino con participación del personal de distintas dependencias policiales y el apoyo del GAD y la Patrulla Urbana municipal.

En estos allanamientos se secuestraron 30 envoltorios con dosis fraccionadas de cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de corte y fraccionamiento.

Además, se detuvo a una joven de 21 años imputada por la investigación, al tiempo que se busca a sus cómplices, uno de ellos identificado como “El Pela”.

