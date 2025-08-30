Con más de 70 inscriptos se puso en marcha la segunda edición de la Diplomatura Universitaria en Innovación Educativa Escolar, un programa que busca potenciar la formación y el rol docente y fortalecer las prácticas de enseñanza y gestión en escuelas de Zárate y Campana.

La propuesta es organizada por la Escuela Técnica Roberto Rocca, la Escuela de Educación de la Universidad Austral, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Fundación Varkey, y cuenta con el apoyo de Tenaris, que financia íntegramente la participación de cada educador de la comunidad.

El primer encuentro se realizó en la Escuela Técnica Roberto Rocca y giró en torno al módulo de Clima escolar.La Diplomatura contempla cinco ejes principales: Formación en alfabetización; Formación en didáctica de la matemática; Clima escolar, Habilidades sociales y valores; Gestión escolar; y Diseño de proyectos de Innovación. Además, cuenta en la propuesta con espaciosque contemplan la participación de especialistas invitados que acercan nuevas miradas sobre Pedagogía, Inteligencia artificial aplicada a la educación y Metodologías activas.

“Que más de 65 educadores se hayan sumado demuestra la fuerza de esta propuesta y el compromiso de nuestra comunidad con la mejora continua”, señaló Ramiro Seré, vicedirector académico de la Escuela Técnica Roberto Rocca.Por su parte, la directora, Mariana Albarracín, subrayó:

“Lo más inspirador es ver cómo los docentes toman esta oportunidad para reinventar su forma de enseñar. La innovación educativa no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta que transforma aulas y despierta la pasión por aprender en los estudiantes”.

En julio pasado concluyó la primera edición de la Diplomatura, con una ceremonia de entrega de certificados realizada en el campus de la Universidad Austral en Pilar. Allí, docentes de la región compartieron sus experiencias tras un año de trabajo.

“La Diplomatura me brindó muchas herramientas para aplicar en el aula y en la escuela donde trabajo, pero también me permitió conformar un gran equipo de colegas con los que fue un placer compartir esta experiencia”, comentó Romina Petrollini, docente de Matemática de la Escuela Técnica Roberto Rocca y participante de la iniciativa.

“Empezamos a cursar con temas de Clima escolar, propuestas innovadoras, Aprendizaje Basado en Proyectos y Gestión escolar. Fue un espacio muy enriquecedor”, agregó Sandra Pagliaricci, parte del Equipo de Matemática de la EET Roberto Rocca.

Con estos hitos, la Diplomatura en Innovación Educativa Escolar consolida su continuidad como un espacio de aprendizaje y colaboración que potencia a quienes tienen la responsabilidad de enseñar, y que refuerza el impacto positivo de la educación en las comunidades locales.

Primeros graduados.: Cuenta con el auspicio de Tenaris y es organizada por la Escuela Técnica Roberto Rocca y la Escuela de Educación de la Universidad Austral, en alianza con el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA), Fundación Varkey y la OEI.