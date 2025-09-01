CADU ganó y sueña con la permanencia

En la tarde del sábado en Remedios de Escalada, CADU venció 1-0 a Talleres en el marco de la 29ª fecha, 12ª de las revanchas, de la Zona “B” del Torneo de Primera Nacional temporada 2025 dejando el último lugar de las posiciones del grupo, pero sigue en zona de descenso directo quedando ahora a 7 puntos de Almirante Brown (juega esta tarde en Carlos Casares ante Agropecuario) a 5 fechas del final de la competencia.

El gol del triunfo fue marcado Luis Olivera para el “celeste” sobre el cierre del primer tiempo. El partido se jugó en el estadio “Pablo Comelli” del “albirrojo”, con un buen arbitraje de Fernando Echenique.

CADU cortó una racha de 4 partidos sin ganar, con 2 empates y 2 derrotas, jugando como visitante cosechaba 13 encuentros sin halagos, con 4 igualdades y 9 caídas. Talleres sumó la segunda caída al hilo, como local perdió luego de 4 encuentros, con 3 victorias seguidas y 1 igualdad.

En el historial, Defensores Unidos llevaba 5 encuentros sin poder ganar visitando a Talleres en Remedios de Escalada, con 3 empates y 2 derrotas.

EL PARTIDO

CADU con una gran prueba de carácter se quedó con un triunfo vital para sus aspiraciones de salvarse del descenso, lo jugó como una final y se trajo tres puntos de oro para mantener viva la ilusión de conservar la categoría y a cinco fechas del final abandonó el último lugar en la tabla.

En la primera parte el encuentro fue parejo en líneas generales, la única diferencia fue que el “celeste” supo aprovechar la oportunidad que tuvo sacar la ventaja, en un enfrentamiento que fue de ida y vuelta con emociones en ambas áreas convirtiendo los arqueros en figuras con un par de atajadas cada uno sobresalieron del resto, después el juego que ofrecieron ambos fue muy pobre demostrando por qué están en los últimos lugares de las posiciones, CADU había avisado con un remate de Ortíz en el palo y luego Olivera en el área chica desde el piso marcó el gol del triunfo. En el complemento, Talleres se lo llevó por delante a Defensores, obligado por el resultado adverso, lo acorraló contra su valla, ganó la lucha en la mitad de la cancha, las variantes no le dieron resultado a Davio y se multiplicaba el trabajo de los defensores y de Aquino para salvar la caída de su arco. Es verdad que Talleres estuvo cerca de empatarlo (un tiro de Muñoz en el poste) creó varias situaciones de gol, pero chocó con una gran tarea de Aquino tapándole el empate a un cabezazo de Pulicastro, pero también el “celeste” lo podía haber ganando con mayor comodidad si hubiese sido efectivo en el contragolpe. De todas maneras, se defendió con acierto y se trajo un triunfo clave para seguir con vida…

El viernes recibe la visita de Morón en Villa Fox

La próxima presentación de CADU será este viernes 5 por la tarde en Villa Fox cuando reciba la visita de Deportivo Morón en el marco de la 30ª fecha, 13ª de la 2ª rueda, de la Zona “B” del Torneo de Primera Nacional temporada 2025.

El partido se jugará en el estadio “Mario Oscar Losinno” de Defensores Unidos y empezará a partir de las 15.30 horas, siendo televisado por TyC Sports.

Mañana martes por la noche en la sede de la AFA se conocerá el árbitro y sus colaboradores para este enfrentamiento.



– LOS RESULTADOS DE LA JORNADA

Entre el sábado y ayer domingo se llevaron a cabo cinco encuentros de la 29ª jornada, 12ª de la 2ª rueda, de la Zona “B” donde se registraron éstos resultados: Chacarita Jrs 2 – Mitre 2; San Telmo 0 – Chaco For Ever 2; Talleres 0 – CADU 1; Gimnasia (J) 1 – Ctral. Norte 0; y Estudiantes (RC) 1 – Temperley 0. Anoche al cierre de esta edición estaban jugando en el oeste bonaerense, Dep. Morón vs Estudiantes (BA).

– HOY SE COMPLETA LA 29ª FECHA

En la tarde-noche de hoy con tres partidos se completará esta jornada con la siguiente programación: 14.00 hs: Agropecuario vs Alte. Brown (árbitro: Gonzalo Pereira); 17.10 hs (TyC Sports): Nva. Chicago vs Gimnasia (M) (Álvaro Carranza); y 19.10 hs (TyC Sports): Def. de Belgrano vs Colón (Yamil Possi).