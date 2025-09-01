“Somos Delta” con ejes en debate, disenso y construcción

La propuesta académica para la renovación en el Decanato de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del próximo 3 de setiembre, refuerza los lineamientos de su plataforma institucional que dirige a la sociedad de Zárate, Campana y a su ecosistema universitario.

A través de las redes sociales como vehículos de expansión comunicacional, la lista que encabezan la Ingeniera Adriana Fea -para Decana- y su colega Luis Perna – para Vice-, propone Según las definiciones que constató LA VOZ, la agrupación sostiene que “la democracia universitaria se fortalece con voces distintas”, en tanto que perfila una universidad construida en “comunidad, con planificación y visión de futuro”.

Fuentes de ese movimiento señalaron anoche a este diario que la esencia de la Universidad Pública es la de “debatir, disentir y construir,” como una alternativa de conducción que “conecte ideas y personas”, sin “descalificar”, garantizando una “gestión abierta y colaborativa”.

Circuito

Por la vía electrónica y remitida a una cuenta institucional de la FRD-UTN, LA VOZ solicitó información descriptiva de la elección venidera y como herramienta ecuánime de todos sus tratamientos noticiosos, puso a disposición de una nómina oficial, el espacio de sus páginas o los aportes de su sitio web, con los cuales difundir dichas propuestas académicas.