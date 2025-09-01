Dos heridos de arma blanca en enfrentamientos

En la tarde de ayer se produjo una confrontación entre menores de edad en un predio público, mantenido por el Estado municipal, en inmediaciones de las calles Rawson y Pellegrini en Zárate.

Se trata nuevamente de una gresca entre adolescentes. El saldo fue un adolescente herido de arma blanca, que pudo terminar en una verdadera tragedia.

Según testigos, la discusión entre los jóvenes terminó de la peor manera cuando uno de ellos, un menor de 13 años, atacó con un arma blanca a otro, que resultó lesionado en la zona abdominal.

La víctima, un adolescente de 15 años del barrio de Villa Negri, fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SEMU al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde al momento se desconoce su estado de salud.

Ante el llamado de un vecino, intervinieron patrullas del Centro de Operaciones Zárate (COZ), cuya rápida presencia permitió dispersar a los agresores y controlar la situación.

Otro herido de arma blanca

La Policía informó que también detuvieron a otra persona, de 21 años, que hirió con un arma blanca a un vecino.

Según confirmaron desde la policía, el agresor fue detenido en la calle Agustín Alvarez y Pasaje 3, luego de haber herido en el muslo izquierdo a otro vecino de 39 años en lo que habría sido una pelea por una deuda de dinero.

La víctima de 39 años fue trasladada al hospital local con una herida que no revistió gravedad. En tanto el joven de 21 años quedó detenido por “Lesiones”.