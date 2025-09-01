La CEZ en importante encuentro sobre la calidad del servicio de eléctricidad en el Delta

Con la participación de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) se llevó a cabo un encuentro para monitorear y evaluar la calidad de la energía eléctrica en la zona del Delta del Paraná,.

En este encuentro, el Interventor del Ente Nacional sobre la Regulación Eléctrica (ENRE) se reunió con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, representantes de la CEZ y de EDENOR.

Se trató de una reunión técnica en torno a la calidad del servicio de energía eléctrica en la zona del Delta del Paraná y a la implementación de acciones destinadas a mejorarla de manera concreta y sostenida.

En este sentido, se resolvió que EDENOR y la CEZ elaboren propuestas técnicas para presentar ante el ENRE. Asimismo, todas las partes se comprometieron a habilitar canales de comunicación que permitan a jurisdicciones, autoridades y prestadores disponer de la información necesaria para habilitar soluciones coordinadas y eficientes de las contingencias en el servicio.

Los participantes del encuentro también coincidieron en dar continuidad a la mesa de trabajo para seguir avanzando en soluciones conjuntas.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas del ENRE y en representación del Gobierno bonaerense participaron funcionarios de la Dirección Provincial de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Islas y del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

Además asistieron autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Zárate, entre ellas el presidente del Consejo de Administración, José Luis Mangini, directivos de EDENOR y personal técnico de este Ente Nacional.

