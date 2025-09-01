Gran fiesta por el Día del Abogado

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) celebró el viernes pasado el Día de la Abogacía con una noche de encuentro y camaradería que reunió a colegas de todo el departamento judicial en el salón Casa Viale de Campana.

Durante la velada, los matriculados y matriculadas compartieron un espacio de celebración que combinó la alegría de la fecha con el reconocimiento a quienes han demostrado una trayectoria sostenida en la profesión. En este marco, el CAZC distinguió a los abogados y abogadas que cumplieron 25 años de ejercicio profesional, un homenaje que resalta la dedicación y el compromiso de cada uno de ellos con la justicia y la defensa de los derechos.

El presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, expresó durante el evento:

“Esta fiesta es un momento muy especial porque nos permite celebrar nuestra profesión, compartir entre colegas y, al mismo tiempo, reconocer a quienes llevan 25 años ejerciendo con responsabilidad y compromiso. El Colegio se fortalece con la participación de cada matriculado y matriculada, y nuestro objetivo es seguir generando espacios de formación, encuentro y trabajo colectivo para que la abogacía del departamento judicial siga creciendo”.

Abogados que fueron reconocidos

Dra. Alberti Mónica Graciela

Dr. Báez Nahuel

Dr. Baleato José Luis

Dra. Barreca Silvana Sandra

Dra. Berra María Cristina

Dra. Bielecki Selva Andrea

Dra. Bigarella Marta Lidia

Dr. Blanco Tomás Cesáreo

Dra. Bonuccelli Celia Inés

Dr. Breska Reinaldo Antonio

Dr. Campagnoni Mauro Germán

Dr. Cantlon Axel

Dr. Carboni Mariano Andrés

Dra. Cabeza Mónica Viviana

Dra. Cuencio Rodríguez M. Victoria

Dr. D’Agostino Eduardo Javier

Dr. Di Fiore Germán Gabriel

Dra. Ducurón Ana Lila

Dra. Esperate Susana Elvira

Dra. Garrido María Fernanda

Dr. Gómez Ernesto Salvador

Dra. Gómez Laura Patricia

Dra. Granada Natalia Mónica

Dra. Loureyro Sebastián

Dra. Melchiori Mariana Mercedes

Dr. Modarelli Pedro José

Dr. Morino Aldo Bruno

Dr. Moreyra Norberto Antonio

Dra. Penker Marisa Viviana

Dra. Pucheta Mirta Beatriz

Dra. Ramallo Angelina Marcela

Dr. Roldán Norma Lucía

Dr. Sánchez Fabio Alejandro

Dra. Suárez María Eugenia

Dra. Tonon Silvia Graciela

Apuesta del CAZC a propuestas académicas

La celebración estuvo marcada por un clima de alegría y reencuentro, reafirmando la importancia de la unidad y la participación en la vida colegial.

Al igual que a lo largo de todo el año, el CAZC sigue apostando a propuestas académicas de calidad, actividades sociales y deportivas que refuerzan el sentido de pertenencia y los lazos de camaradería entre sus integrantes.