Gran fiesta por el Día del Abogado

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) celebró el viernes pasado el Día de la Abogacía con una noche de encuentro y camaradería que reunió a colegas de todo el departamento judicial en el salón Casa Viale de Campana.
Durante la velada, los matriculados y matriculadas compartieron un espacio de celebración que combinó la alegría de la fecha con el reconocimiento a quienes han demostrado una trayectoria sostenida en la profesión. En este marco, el CAZC distinguió a los abogados y abogadas que cumplieron 25 años de ejercicio profesional, un homenaje que resalta la dedicación y el compromiso de cada uno de ellos con la justicia y la defensa de los derechos.
El presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, expresó durante el evento:
“Esta fiesta es un momento muy especial porque nos permite celebrar nuestra profesión, compartir entre colegas y, al mismo tiempo, reconocer a quienes llevan 25 años ejerciendo con responsabilidad y compromiso. El Colegio se fortalece con la participación de cada matriculado y matriculada, y nuestro objetivo es seguir generando espacios de formación, encuentro y trabajo colectivo para que la abogacía del departamento judicial siga creciendo”.
Abogados que fueron reconocidos
Dra. Alberti Mónica Graciela
Dr. Báez Nahuel
Dr. Baleato José Luis
Dra. Barreca Silvana Sandra
Dra. Berra María Cristina
Dra. Bielecki Selva Andrea
Dra. Bigarella Marta Lidia
Dr. Blanco Tomás Cesáreo
Dra. Bonuccelli Celia Inés
Dr. Breska Reinaldo Antonio
Dr. Campagnoni Mauro Germán
Dr. Cantlon Axel
Dr. Carboni Mariano Andrés
Dra. Cabeza Mónica Viviana
Dra. Cuencio Rodríguez M. Victoria
Dr. D’Agostino Eduardo Javier
Dr. Di Fiore Germán Gabriel
Dra. Ducurón Ana Lila
Dra. Esperate Susana Elvira
Dra. Garrido María Fernanda
Dr. Gómez Ernesto Salvador
Dra. Gómez Laura Patricia
Dra. Granada Natalia Mónica
Dra. Loureyro Sebastián
Dra. Melchiori Mariana Mercedes
Dr. Modarelli Pedro José
Dr. Morino Aldo Bruno
Dr. Moreyra Norberto Antonio
Dra. Penker Marisa Viviana
Dra. Pucheta Mirta Beatriz
Dra. Ramallo Angelina Marcela
Dr. Roldán Norma Lucía
Dr. Sánchez Fabio Alejandro
Dra. Suárez María Eugenia
Dra. Tonon Silvia Graciela
Apuesta del CAZC a propuestas académicas
La celebración estuvo marcada por un clima de alegría y reencuentro, reafirmando la importancia de la unidad y la participación en la vida colegial.
Al igual que a lo largo de todo el año, el CAZC sigue apostando a propuestas académicas de calidad, actividades sociales y deportivas que refuerzan el sentido de pertenencia y los lazos de camaradería entre sus integrantes.