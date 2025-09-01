Natalia Blanco: “Esta elección es kirchnerismo o libertad, las otras opciones son funcionales a los K”

La candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza y actual concejal del PRO, Natalia Blanco, fue contundente al referirse al escenario electoral que se avecina. “Esta elección es entre dos modelos: el del kirchnerismo o el de la libertad. Todo lo demás es funcional a que el kirchnerismo no pierda”, comenzó diciendo.

Blanco advirtió que en esta etapa decisiva, “no hay margen para la especulación ni para los experimentos” y sostuvo que “las supuestas terceras opciones solo le sirven al kirchnerismo para evitar una derrota clara”.

“La gente tiene que saber que en distritos como Zárate, donde el piso para ingresar un concejal es muy alto, votar a espacios sin estructura ni posibilidades reales es tirar el voto a la basura. Es dejarle el lugar libre a los mismos de siempre, en Zárate nuestra candidata a concejal, Stefanía Rodríguez Schatz es la única opción real y con fuerza para derrotar de forma implacable al peronismo”, afirmó Natalia Blanco a días de las elecciones.

La candidata, que encabeza la lista de diputados provinciales por la Segunda Sección, destacó además que “esta elección define el modelo de país y también la correlación de fuerzas en la legislatura. Necesitamos legisladores que entren con fuerza y no con una banca testimonial que no pueda plantarse ante Kicillof y el aparato kirchnerista, en mi caso voy a defender los intereses de la zona y de Zárate en particular, además de pedir obras que nunca llegaron del Gobierno de Kicillof, casi todo lo que hizo Matzkin fue con recursos propios”.

Por eso, concluyó, “el único voto útil para ponerle un freno al kirchnerismo y avanzar con una agenda de libertad, orden y sentido común, es el que va a La Libertad Avanza. Todo lo demás solo ayuda a que los K sigan controlando la Provincia”.