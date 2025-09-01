Julián García y Amanda Larroza: “Los vecinos nos reciben con esperanza porque están cansados del desgobierno actual”

Los candidatos del espacio que lidera Osvaldo Cáffaro, Julián García y Amanda Larroza, continúan recorriendo los barrios de Zárate, donde la respuesta de los vecinos refleja una clara señal de apoyo a una propuesta seria y comprometida, frente a la desilusión que genera el actual gobierno municipal.

“En cada esquina, en cada casa, los vecinos nos cuentan lo mismo: sienten que Zárate está abandonada, que la gestión actual no escucha ni responde a sus necesidades. Por eso nos reciben con tanta esperanza, porque representamos una alternativa real y cercana”, expresó Julián García.

Por su parte, Amanda Larroza fue contundente: “Lo que vemos es un municipio que ha perdido el rumbo, donde reina la improvisación y la falta de sensibilidad. Hay un Estado local ausente, y eso se nota en la falta de servicios, el deterioro de los espacios públicos y la inseguridad creciente”.

Desde el espacio político que encabezan junto a Osvaldo Cáffaro, los candidatos vienen dialogando con vecinos, comerciantes, clubes y referentes barriales para construir una propuesta colectiva. En ese sentido, García remarcó: “Nuestro compromiso no es con los cargos, sino con la gente. Queremos volver a poner a Zárate en marcha con un gobierno serio, transparente y con planificación”.

“La campaña seguirá durante los próximos días con recorridas, reuniones y encuentros en distintos puntos del distrito, reforzando el contacto directo con la ciudadanía y presentando propuestas concretas para sacar a Zárate del estancamiento actual”, concluyeron.

Los candidatos del espacio que lidera Osvaldo Cáffaro recorren la ciudad.