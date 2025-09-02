Celulosa Argentina pidió su concurso preventivo

La reconocida empresa Celulosa Argentina, con una de sus plantas en nuestra Ciudad y una de las mayores fabricantes de productos de papel del país, comunicó este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) formalmente, que pidió la formación de su concurso preventivo. La actividad, mientras tanto, se encuentra paralizada en sus plantas industriales de Capitán Bermúdez y Zárate.

El Directorio de Celulosa Argentina S.A. resolvió someter a la compañía a este proceso legal conforme a la Ley Nacional N.º 24.522. El comunicado oficial, firmado por el apoderado Gonzalo Coda, informó a la CNV la decisión adoptada. La presentación, aprobada por unanimidad durante la sesión de Directorio del 29 de agosto de 2025, marcó un momento clave para la continuidad de las operaciones de la empresa.

Según un acta interna, la compañía enfrentó una crisis que cruzó factores financieros, económicos y operativos. El presidente del Directorio, Douglas Albrecht, junto a otros directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, analizaron el “extremadamente adverso” contexto económico durante la reunión. Atribuyeron el deterioro a factores como “un marcado descenso en las ventas, incrementos de costos y caída del poder de compra”.

El Directorio detalló que el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025 estuvo atravesado por un entorno desfavorable para la industria y, en especial, para el sector papelero. Indicaron que, a diferencia de ejercicios anteriores, los resultados se vieron impactados por una disminución de la actividad y de la demanda. “Durante el último semestre, la caída de ventas llegó al 52% comparado con igual periodo del año anterior”, subrayó el acta. Las ventas en el mercado interno bajaron un 32% en toneladas.

La empresa intentó compensar ese retroceso con un aumento del 104% en las exportaciones respecto al año anterior, aunque admitió que “la rentabilidad fue muy inferior a la habitual en el mercado doméstico”. Los costos de operación subieron, sobre todo medidos en dólares, y la falta de demanda impidió cualquier traslado a precios. En su lugar, la firma tuvo que reducir los valores de venta, lo que reforzó el deterioro de las cifras. La rentabilidad bruta y operativa finalizaron por debajo de cero en el ejercicio 2025: -17% y -31%, respectivamente, frente a los valores positivos de 25% y 14% anotados en el ejercicio previo.

Los cambios en el comportamiento de pago en la cadena de valor y la acumulación de inventarios por la reducción de ventas incrementaron las necesidades de financiamiento. Según el Directorio, la compañía recurrió a “las fuentes de financiación disponibles en el mercado, mayoritariamente de corto plazo y a un costo elevado, entre 35% y 45% anual en dólares”.

A lo largo de los últimos meses, pese a inyecciones de capital superiores a 7.613.000 dólares realizados por el accionista principal, la empresa no logró cumplir con sus obligaciones. El 7 de mayo la compañía comunicó oficialmente a la CNV su incapacidad para afrontar pagos de obligaciones negociables y cheques diferidos. EFE mencionó que las deudas involucradas rondaban los 128 millones de dólares.

Factores que profundizaron la crisis

Durante marzo de 2025, Celulosa Argentina enfrentó mayor presión por la percepción de riesgo sistémico. Eventos como el concurso preventivo de Los Grobo y el default de Red Surcos afectaron la confianza de los acreedores, que aceleraron el retiro de créditos, según consta en el acta de Directorio. Esta situación se agravó con la incertidumbre en torno al acuerdo de facilidades con el Fondo Monetario Internacional. Como resultado, la caja de la empresa sufrió una presión creciente y empezó a operar bajo pago contado o mediante cesión de cheques de terceros.

Entre los factores que profundizaron la crisis, la empresa mencionó “la retracción absoluta del crédito financiero y comercial”, lo cual la llevó a interrumpir la producción en sus plantas industriales de Capitán Bermúdez y Zárate durante julio, según documentos internos y reportes confirmados por la agencia EFE. EFE informó que la suspensión de actividades incluyó tareas de mantenimiento mínimo con personal propio y que la razón principal fue el deterioro del capital de trabajo, en un contexto de reestructuración de deudas.