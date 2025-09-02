Golpazo en el Centro

Un joven conductor de un veículo sedán Fiat, perdió el control del rodado que dirigía, ayer pasadas las 11 sobre la calle Ameghino entre Justa Lima y Almirante Brown en el Centro de Zárate, e impactó a otros dos rodados posicionados en el lugar, sin personas lesionadas, informaron a LA VOZ, fuentes del operativo de tráfico que respondió al céntrico incidente.

A consecuencia del ruidoso estruendo, otro Fiat – modelo Punto- fue golpeado y estrujado en sus puertas de lado izquierdo y un VW Up detenido en la misma calzada, del que se aprestaban a ingresar mercadería de su propietario a un comercio de la cuadra, fue embestido en sectores delanteros, traseros y en su neumático trasero izquierdo.

La circulación fue encausada por personal de Tránsito municipal, hasta la llegada de una plancha de rescate, enviada por el seguro del vehículo que originó el violento suceso.