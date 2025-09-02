“Cinematográfico” intento de robo en el Banco Patagonia

La policía confirmó en la madrugada de ayer (y tal como se informara en la edición de LA VOZ, del lunes), y luego de un arduo trabajo de investigación en el lugar, que un grupo de entre tres y cuatro sujetos intentaron ingresar al Banco Patagonia durante el fin de semana bajo la modalidad de “boqueteros”, es decir tratando de realizar un hueco en la pared para ingresar a la entidad bancaria ubicada en Brown y Belgrano, de Zárate.

Los “boqueteros” protagonizaron hechos de gran impacto hace varios años atrás, en perjuicio de instituciones bancarias de la zona norte del conurbano bonaerense, puntualmente en Acasusso (Partido de San Isidro) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA) vaciando cajas de seguridad. Los casos fueron resonantes y dieron pie a series y películas.

En este caso, los delincuentes, finalmente, no pudieron concretar el robo porque sonaron las alarmas del banco y huyeron sin poder ser capturados por las fuerzas de seguridad.

Al tratarse de un importante hecho pesa sobre el mismo un secreto de sumario ya que están tratando de dar con los delincuentes.

Interviene en el hecho la DDI Zárate, el Gabinete Criminológico de la Comisaría Primera y la UFI 7. Se trata de una causa en pleno desarrollo y que tendrá nuevas actualizaciones durante el transcurso de las próximas horas.

Lo que se conoce hasta el momento es que los ladrones entraron a través de un boquete que hicieron en la pared del patio, luego de cortar la luz del lugar. Sin embargo, no pudieron llevarse nada porque la caja fuerte estaba vacía.

Según informó la policía, los delincuentes desconectaron el sistema de cámaras de seguridad y rompieron uno de los dispositivos, con la intención de borrar cualquier registro. Luego forzaron el recinto donde se encontraba la caja fuerte avanzando con precaución pero con firmeza, como sabiendo lo que estaban haciendo. Además, con conocimientos sobre sensores y toda la tecnología de seguridad que se utiliza para resguardar este tipo de entidades. De hecho no sólo anularon las cámaras sino también sensores de movimiento. Aunque no contaron una alarma que se disparó de forma silenciosa y así fue que se dio aviso a la policía. Al notar esto, los delincuentes huyeron.

De hecho, aún continúan prófugos, mientras que los policías de Zárate realizan algunos rastrillajes en la zona y analizan las cámaras de seguridad cercanas para poder identificarlos.

También revisaban todas las imágenes previas al hecho para dar con los sospechosos y reconstruir el recorrido previo al ingreso al banco que se dio por la reja de una ventana de un patio lindero. O sea que de una casa vecina fue que hicieron el boquete y accedieron al edificio del banco propiamente dicho.