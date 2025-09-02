Stefanía Rodríguez Schatz: “El domingo votamos seguir apoyando la gestión local”

La candidata a concejal de la alianza La Libertad Avanza, Stefanía Rodríguez Schatz, llamó a los vecinos de Zárate a acompañar con su voto el próximo domingo para consolidar el rumbo que inició la gestión del intendente Marcelo Matzkin.

Rodríguez Schatz destacó que “los logros alcanzados en estos primeros meses son palpables, pero también sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso es fundamental que los zarateños apoyemos y respaldemos este camino votando concejales que banquen esta gestión de Matzkin”.

Entre los avances mencionó el crecimiento del COZ (Centro de Operaciones de Zárate), que permitió fortalecer la seguridad con más patrulleros, personal y coordinación con otras fuerzas. “La seguridad volvió a ser una prioridad y se está viendo en la calle, ya el tiempo de excusas de no hacerse cargo quedó atrás con la anterior gestión, nosotros dimos un gran paso al hacernos cargo”, subrayó.

Asimismo, valoró las obras de asfalto ya realizadas y las que están en plena ejecución, que mejoran la conectividad barrial y la calidad de vida de los vecinos. “Son obras concretas que hacía años estaban postergadas, empezamos con planes de bacheo y ya ejecutamos obras de asfalto de calidad que los vecinos pueden ver, y vamos a seguir avanzando”, afirmó.

En materia de salud, recordó que gracias al fin de los millonarios gastos en el básquet profesional se pudieron contratar nuevos médicos especialistas para el sistema público. “Era una demanda de la comunidad que hoy ya empezó a tener respuesta, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos”, indicó.

También resaltó la eximición del pago de tasas para los jubilados, una medida que calificó como “un reconocimiento histórico” hacia quienes trabajaron toda su vida por la ciudad, y el bloque de concejales de Matzkin estuvo ahí para votarlo y ahora es nuestro deber defender esa conquista”.

Por último, Rodríguez Schatz aseguró que “en la Legislatura provincial vamos a tener a Natalia Blanco, que nos representará en la Cámara de Diputados defendiendo los intereses de Zárate y acompañando el proceso de transformación que ya comenzó, que esté ella ahí, que sabe lo que Zárate necesita de la Provincia es muy bueno para los zarateños, Kicillof se desentendió de este partido, sin embargo con recursos propios pudimos suplir muchísimo”.

“Este domingo votamos seguir apoyando la gestión local, porque lo que está en juego es el futuro de nuestra ciudad y no podemos dar un paso atrás”, concluyó.

Natalia Blanco, Stefanía Rodríguez Schatz y Marcelo Matzkin.