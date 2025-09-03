“El estado edilicio de las escuelas es penoso”, dijo el candidato a consejero escolar Juan Pablo Miganne

Juan Pablo Miganne, candidato a consejero escolar por la lista 612 de Nuevo Zárate, cuestionó el uso del Fondo Educativo y la falta de gestión en el área de Educación.

El candidato a consejero escolar por la lista 612 de Nuevo Zárate, Juan Pablo Miganne, realizó duras críticas a la gestión municipal en materia educativa, especialmente respecto al destino del Fondo Educativo.

“Te mienten con lo invertido en el Fondo Educativo y solo pueden mostrar por redes el cambio de una luminaria. Mientras tanto, el estado edilicio de las escuelas es penoso”, afirmó Migane.

El dirigente señaló que la situación afecta directamente a docentes, alumnos y familias:

“No se le puede mentir al sector docente, y menos a los padres de los alumnos que ven cada día el estado de las aulas. Las goteras, los problemas de calefacción, las instalaciones eléctricas en mal estado son parte de la realidad cotidiana en muchas instituciones”.

Migane remarcó que esta situación refleja una falta de planificación y modernización en el área de Educación:

“Todo va en consonancia con un área de Educación vetusta y anticuada, que no responde a las necesidades actuales de las escuelas ni a los desafíos de la enseñanza”.

Finalmente, subrayó el compromiso de la lista 612 de Nuevo Zárate:

“Nuestro objetivo es transparentar el uso de los recursos, garantizar que cada peso del Fondo Educativo se vea reflejado en mejoras concretas y trabajar en conjunto con la comunidad educativa para que los chicos tengan escuelas seguras y dignas”.

Miganne en una recorrida por el Centro con Julián García.