Incendio de una vivienda en Villa Massoni

Pasadas las 13:30 del martes, una dotación de Bomberos Voluntarios a bordo del móvil 46/11, intervino en el incendio de un cuarto de cocina, dentro de una casa de dos plantas, de calle Saavedra al 1100, en Villa Massoni.

Según el reporte que los servidores públicos comentaron a LA VOZ, el espacio físico fue consumido por las llamas, mientras que una mujer de alrededor de 50 años, tuvo que ser atendida por una unidad del SEMU (Servicio de Emergencias Municipal), observada por posible inhalación de humo.

La arteria fue cerrada preventivamente por personal de la Policía de Seguridad y efectivos del Centro de Operaciones Zárate, para la actuación de BV y de la emergencia médica municipal.

Todo concluyó a las 14:30 horas de ayer.