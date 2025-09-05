Campana: “El Intendente Abella hizo una transformación histórica en los barrios”, dijo Nogueira

El candidato a concejal que encabeza la lista del intendente de Campana Sebastián Abella, Nerio Nogueira, aseguró que “en estos diez años de gestión el intendente Abella hizo una transformación histórica de la ciudad” y destacó la importancia de dar continuidad a este proceso.

Las declaraciones las hizo en el marco de una recorrida que realizó junto a su compañera de lista, Laura Barrios, por San Felipe donde el Municipio realizó una importante obra de infraestructura que incluyó asfalto, trabajos hídricos, cordón cuneta, un moderno centro de salud y más iluminación.

Además, recordó las obras ya inauguradas en el barrio Don Francisco, de pavimento con cordón cuneta, conexiones cloacales domiciliarias, nuevos pluviales y luces 100% LED, como así también las que están en ejecución en Lubo.

“Hoy, al recorrer los barrios de Campana, vemos calles asfaltadas, cloacas, iluminación, cordón cuneta y más servicios, donde antes no había. Estas obras mejoran la calidad de vida de los vecinos y nuestro compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento no se detenga”, indicó.

Además, celebró la obra histórica que se puso en marcha en Las Acacias que permitirá que las familias cuenten por primera vez con el acceso a las cloacas.

“La transformación está a la vista. En estos diez años, el intendente Abella y su capacidad de gestión, permitieron que la ciudad creciera y se desarrollara. El domingo con el voto tenemos que garantizar que se continúe en este camino”, finalizó Nogueira llamando a votar a la lista N° 2206.

Nogueira en una recorrida junto a su compañera de lista, Laura Barrios.