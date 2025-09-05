Obras y tareas en distintas zonas de la ciudad

El municipio de Zárate a través de la secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos informó que; en Av. Antártida Argentina, desde calle 10, hacia el viaducto, se impulsaron trabajos de reparación de banquinas.

También se realizaron labores que incluyeron intervenciones en diversas zonas, como viene ocurriendo desde comienzo de año, entre ellas: avances en tareas de sellado de juntas sobre calle 25 de mayo, Aristóbulo del Valle, entre comercio y Mitre, tareas de bacheo con asfalto en caliente en calle Pellegrini, y en la intersección de Dorrego y 7 de Julio.

Asimismo se ejecutaron trabajos de carpeta asfáltica y fresado en calle Soler, entre Matheu y Paso, y se aplicó asfalto en frío en barrio San Jacinto. En el barrio 6 de agosto siguen reparando calles para mejorar la transitabilidad.

Por otra parte, en barrio Matadero se realizaron labores con motoniveladora, rastreo, ionizado, entre otras, y en Villa Eugenia el empedrado de sus calles.