Diego Nanni: “Esta unión busca frenar la locura que propone el presidente”

El intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria en la segunda sección electoral, Diego Nanni, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y remarcó que la unidad del peronismo busca poner un freno a las políticas nacionales.

De cara a las legislativas del 7 de septiembre, Diego Nanni aseguró que la campaña “se vive con poco clima electoral por la difícil situación económica y social”. Según explicó, “los vecinos están descontentos porque no se resolvieron problemas cotidianos: tarifas excesivas, pérdida de empleos, jubilaciones bajas y sospechas de corrupción”.

En relación al presidente Milei, fue contundente: “Abrir las importaciones destruye la industria nacional y genera más gente en la calle. Nuestros productores y comerciantes no ven mejoras, todo lo contrario”.

Sobre la unidad del peronismo, Nanni sostuvo que “es una unión electoral que busca frenar esta locura y que servirá de base para construir una alternativa hacia 2027”.

Finalmente, respaldó la gestión provincial de Axel Kicillof y criticó que la provincia deba cubrir con recursos propios los recortes de Nación en salud, jubilaciones y discapacidad.