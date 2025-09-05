Retrive y Bosani electos en la UTN Delta

Como anticipó LA VOZ en su cobertura periodística del miércoles pasado, la posible presentación de un postulante para conducir el Decanato de la Facultad Regional Delta (FRD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en Campana, se consumó en el inicio de Asamblea universitaria y determinó la adhesión de la mayoría de sus participantes para el lema “Gestión Delta” que encabezaron el Ingeniero Raul Retrive – Decano- y la Ingeniera Andrea Bosani -Vice- , quienes conducirán la casa de estudios tecnológicos en el período 2025- 2029.

Según la comunicación institucional que la FRD cursó a LA VOZ en el mediodía de ayer, el binomio vencedor plantea una “Facultad vanguardista, inclusiva y profundamente vinculada con el entorno productivo “

Los ejes estratégicos de la nueva agenda académica, en tanto, serán los de la “investigación aplicada, internacionalización, bienestar universitario y desarrollo académico”.

La sede universitaria campanense agradeció a la Comunidad por su “participación activa”, augurando “una gestión exitosa y transformadora -desde diciembre-, a sus nuevas autoridades”.

Una primera dupla avanzada por este diario había sido conocida, bajo el lema “Somos Delta”, de los Ingenieros Adriana Fea -para Decana- y Luis Perna -Vice-.

