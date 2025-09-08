Independiente festejó su centenario con pasión y sentimiento rojo

Independiente de Zárate llegó a su centenario y lo festejó a lo grande.

Fue el viernes por la noche en su gimnasio deportivo y ante una muy buena convocatoria de público.

Se llevó a cabo el “partido del centenario” una iniciativa que tuvo por objetivo volver a reunir a muchos de los ex jugadores de la institución, que durante décadas estuvieron luciendo la casaca roja.

Fue sin dudas un momento emotivo por el reencuentro de muchos hombres que fueron protagonistas de la rica historia deportiva del club del centro de la ciudad.

Independiente fue fundado el 5 de Septiembre de 1925 y si bien el fútbol en sus comienzos fue el deporte que lo hizo trascender en la comunidad, con el tiempo se fue convirtiendo en el club de básquet de Zárate.

Hubo distintas actividades accesorias al partido donde también pudo participar el público presente.

Juan Ignacio Babaja, presidente del Club Independiente

Sobre el final de la fiesta la foto grupal con todos los protagonistas del viernes. Independiente festejó su centenario en una noche plena de emociones y alegría.

Tucho Surueta, un hombre que fue importante para varias generaciones

Por iniciativa del ex presidente del club, Ricardo Acutain, la institución tiene desde el viernes un cuadro con la imagen de Roberto “tucho” Surueta, un hombre que sin dudas fue muy importante durante décadas para varias generaciones de deportistas. La pintura fue obra del artista Nelson Escalante quien ya cuenta con distintos murales en nuestra ciudad.

Las voces de los protagonistas

Una vez concluído el partido del centenario, distintos jugadores dialogaron con un periodista de Diario La Voz y expresaron en palabras lo que habían sentido con ser parte del festejo de un club que quedó grabado en sus vidas.

Estas son las reflexiones de algunos de los jugadores en la noche del viernes

“Un momento lindo, relindo. Ver tanta gente, gente que hacía tiempo no veíamos. Una gran emoción. El transcurrir de muchos años en este club. Realmente algo muy lindo” (Juan M. Llado).

“Más que una reflexión lo que yo tengo son recuerdos. Esto es la historia del club. Hoy vine y me emocioné desde temprano, con las fotos, con las cosas que nos mandaban y acá me encontré con gente que hacía 30 años no veía y se te viene a la memoria muchas cosas. El club es un formador de gente, algo que no se debe perder nunca en los clubes. La sociedad debe hacer todo el esfuerzo posible para que los clubes sigan existiendo…” (Carlos Torchiana).

“Es una alegría enorme, si bien mi paso por Independiente fue corto sé muy bien lo que significa crecer en un club porque lo hice en Tandil. Así que muy contento y agradecido” (Sergio Cabral).

“Es una alegría porque fue volver a nuestra casa. Tengo millones de recuerdos y se me viene a la memoria personas que pasaron, desde Julio Bassi, Carlitos Zugasti. El mismo Omar Olguin a quien traté de homenajear por medio de toda su familia que estuvo presente. Así que una gran alegría de haber participado en los festejos de los 100 años…” (Zvonko Ravnik).

“Muy emocionado, estoy muy emocionado. Acá yo fui feliz y así te lo resumo” (Fabio Ramirez).

“Primero agradecer, fue un honor estar aca. Hoy a la mañana cuando vine a tirar al aro, estar solo en la cancha y recordar cuando empezó mi vida basquetbolística. Muy contento, muy feliz y vale la pena jugar al básquetbol…” (Mariano Aguilar).

“La verdad que es emocionante participar de éste festejo, de los 100 años del Club Independiente, mucho más en éste club que es 100% basquet. El sentido de pertenencia es lo que debemos recuperar hoy en la Argentina” (Sergio Bruni).

“Es un momento muy lindo para vivir en familia, y que compartimos con nuestros hijos toda la trayectoria que hicimos dentro del club que nos cobijó. Hay que disfrutarlo y contento porque llegamos a los 100 años con el rojo” (Nacho Caseres).

“Siento una gran emoción, mucha emoción de ver tanta gente junta, a mucha gente que hacía rato no veía y a otra que no conocía por un tema de edad. La verdad que muy emocionante estar todos juntos hoy a acá y con gente de distintas generaciones unidas por la pasión que provoca éste club” (Bruno Pracchia).

“Primero un privilegio haber estado presente y vivir los 100 años del club. Consideramos que era importante la presencia de tanta gente que en su momento se identificaron con el club. La verdad muy contento porque todos pudieron venir y hubo un muy buen clima” (Franco Marrone).

“Este acontecimiento de los 100 años del Club Independiente nos deja a todos un gran recuerdo, de mucha gente que ya no están y pusieron mucho de su tiempo y a su vez cuanto recuerdo de ver gente que por ahí hacía tiempo no veíamos. Lo de ésta noche sin dudas enriquece el alma y por eso salió una hermosa fiesta…” (Anibal Cortopassi).

“Emocionado sí, vos sabes que yo no soy del club pero me encantó que me hayan tenido en cuenta. Si bien yo soy de Paraná pero siempre cuando jugué en Independiente me brindé por esta camiseta. Independiente me demostró que me quería y la verdad que agradezco haber estado ésta noche tan linda y haber encontrado a mucha gente que hacía tiempo no veía y verlos tan bien después de tanto tiempo me emociono mucho. Además soy un tipo que me emociono fácilmente pero feliz de estar acá…” (Luis Olivieri).

“Un orgullo de estar acá, agradezco que me hayan llamado y obviamente desde el primer día que me dijeron de participar aseguré mi presencia y mi lugar acá, refeliz..” (Pablo Delisi).

“Es un momento hermoso. A mí me tocó vivir desde muy chico en el club, mi papá se crió acá en el club, fue dirigente del club. Mucho tiempo pasé por acá, luego por distintas circunstancias fui a otros clubes pero luego volví al Clb Independiente así que siento un sentimiento muy grande. Recuerdos muchos, jugadores como Ivan Daniels, como Achi. Yo recordaba que era chiquito pero mi viejo era fanático de ellos. Salió todo muy lindo, cuando me invitaron no tuve ninguna duda que tenía que estar acá. Muy lindo todo, muy hermoso…” (Víctor polaco Rodríguez).

“Fue volver a mi casa. Yo vine a éste club a los 6 años y hasta los 61 que jugué al basquet estuve acá. Tuve algunos pa-sajes por otros clubes pero acá estoy desde los 6 años. Recordaba con amigos que el club complementaba los valores que te enseñaban en tu casa, no te lo enseñaban acá sino que los reforzaba porque los valores son de la casa. Y bueno, fue todo la experiencia de compartir equipos, compañeros que luego fueron amigos para toda la vida. Primero jugué en divisones que ahora se llaman formativas, luego vino la primera división, la selección y luego nos reencntramos con basquet veteranos y siguió la misma mística de competir pero divertirnos. Esto de hoy fue recordar mucho a amigos que ya no están, en el caso nuestro Omar (por Olguin) el bicho Fumi, son amigos de toda la vida. Y hoy encontrarnos con los chicos jóvenes que siguieron y hacen mucho por el club, que se mantiene el respeto. La verdad te lo resumo, el club Independien-te fue el complemento de mi casa desde los 6 años…” (Marcelo Alvarez).

Franco Páscolo y Sergio Bruni en el desfile previo al inicio del partido Marcelo Alvarez en primer plano. A su derecha, Ariel Dara y Juan M. Grossi. Más atras Fabian Ibañez. Guillermo Di Battista e Ivan Daniels encabeza la fila. Detras de ellos Pablo Gasperuzzo, Guillermo Leguizamón y Fabio Ramirez.

Hubo brindis y el tradicional corte de la torta

Ya casi en el final de la fiesta se produjo el brindis y corte de la torta del centenario del Club Independiente.

Estuvo a cargo de seis de los últimos presidentes de la institución, como Franco Páscolo, Ricardo Acutain, Lisandro Bigarella, Hugo Tomei, Nelson Ingles y Juan Ignacio Babaja, el presidente actual del club.

Esta fue la palabra de todos ellos en diálogo con Diario La Voz.

“Estuvo muy bien organizado y siento una gran emoción. Hace tres o cuatro días que venimos de emoción tras emoción, con gente que hace mucho uno no ve, compartir con mi nieto, con mi amigo una felicidad enorme. Y agradezco al club habernos invitado a todos y haber hecho de esto una fiesta enorme” (Franco Páscolo)

“Es una alegría enorme, poder reencontrarnos hoy todos en el club para festejar este centenario que es hermoso. Y festejarlo entre todos ya que lo bueno de tener un club así es que lo podamos disfrutar la mayor cantidad de personas posibles..” (Lisandro Bigarella)

“La verdad es una satisfacción grande que hemos llegado a los 100 años y poder estar presentes. Cuantas veces había pensado con ésta fecha y si podríamos estar acá y así fue en este club donde fui jugador, director técnico y presidente.

También fue por eso que hice pintar el cuaro de tucho Surueta porque entendía que era una forma, en lo personal, de homenajear al club porque fue una persona que yo lo disfruté como jugador, como entrenador y como dirigente. Para mí fue una persona muy importante para nuestras generaciones y un ejemplo ya que fue un hincha incondicional…” (Ricardo Acutain)

“Es un momento especial, donde recordamos muchas cosas donde una organización de base de la sociedad, éste es el club del centro de la ciudad y haber llegado a los 100 años es un montón de cosas, de vidas, de realidades. Me tocó a mí estar en el club, esta es mi casa, me crié acá, nací prácticamente acá, me formé acá y hoy es un día de felicidad para toda la ciudad, porque sabes que los clubes tiene que ver con todos nosotros, sea Independiente, CADU, Náutico, Central, Pellegrini y un montón más que gracias a Dios existen en Zárate y ojalá que todos lleguen a estos 100 años que es lo más lindo que les puede pasar…” (Hugo Tomei)

“Creo que ‘Chiqui’ (por Babaja, presidente actual del club) resumió un poco todo. El ver a tanta gente, de tantas generaciones, a muchos de ellos qe yo epecé a ver cuando tenía 4 años, realmente te emociona Eso es el club Independiente y el sentido de pertenencia que provoca y que se acerca todavía a pesar de la edad, de sus achaques, problemas, hoy estuvieron acá. Y creo que eso es lo más lindo que tiene este club…” (Nelson Ingles)

“Agradecerles a todos que esten presentes. Hubo mucha gente trabajando para que esto sea posible.

Durante estos días hemos recibido muchos mensajes y han sido muy lindo. Independiente es un club que tiene las puertas abiertas para todos y así poder disfrutar del club. Veo hoy a mucha gente que hacía tiempo no veía y a otros que por un tema generacional no conocía pero que habían trabajado mucho por Independiente.

Creo que el mensaje que hoy nos debemos llevar es que tal vez no es tan importante el centenario, es una fecha, sino que es un punto mas en el camino de Independiente un club que alguna vez soñaron cuando lo fundaron y no se imaginaban que hoy sería el club enorme de la ciudad. Los invito a todos a seguir viniendo al club que las puertas siempre estarán abiertas y hay muchas cosas por hacer todavía. Pero lo importante es trabajar por el futuro y seguir todos juntos…” (Juan I. Babaja)