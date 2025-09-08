El intendente Matzkin evaluó los resultados

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin aguardó los resultados en su búnker de Pinto y Justa Lima.

Cerca de las 21:30 horas salió a hablar con la primera candidata a concejal, Rodríguez Schatz. “Se trató de una elección muy polarizada que deja muchos aprendizajes para todos. Principalmente el importante ausentismo y el voto en blanco, que fue la tercera opción luego de Fuerza Patria y nosotros. Lo que debemos saber es que el kirchnerismo y nosotros dejamos a un montón de votantes sin representación”, evaluó el intendente.

“Sabíamos que íbamos a una elección de tercios, y que podíamos ingresar cuatro concejales como finalmente lo conseguimos. Otra de las lecturas es que el peronismo no logra superar un techo de 40 puntos y eso es algo que a futuro nos obliga a seguir trabajando en la provincia y a poder representar a ese voto en blanco, tanto a nivel local como provincial”, agregó.

Finalmente fue muy crítico de un partido minoritario que según él “confundió” a los votantes y que terminó inclinando la balanza para Fuerza Patria. “Marcelo Gómez hizo que La Libertad Avanza no ganara, si nosotros sumamos esos 6 puntos que su partido obtuvo, ganábamos. Gómez fue echado de La Libertad Avanza y se presentó con una lista violeta parecida a la nuestra, con un número correlativo y finalmente logró lo que se propuso, destruir al partido que él mismo representó en el 2023. Esos 6 puntos no le sirvieron para nada porque la gente le volvió a decir que no, que no le tiene confianza”, concluyó Matzkin.

El intendente Matzkin votó por la mañana y luego analizó los resultados electorales.