Resultados en Campana

Con el 99,24 % de las mesas escrutadas en Campana se impuso por una leve mayoría el candidato del intendente Sebastián Abella, Nerio Nogueira (La Libertad Avanza). En Campana fueron los 92.131 electores habilitados, participó el 63,67 % del padrón sobre un total de 263 mesas en 40 establecimientos educativos.

RESULTADOS

-La Libertad Avanza: 42,54%.

-Fuerza Patria: 41,78%.

-Partido Libertario: 5,79%.

DECLARACIONES DE NOGUEIRA

El candidato a concejal Nerio Nogueira votó por la mañana en la Mesa 93 del Colegio Santo Tomás de Aquino de Campana.

Nogueira encabeza la lista de concejales del intendente Abella y tras emitir su sufragio aseguró que “es un orgullo representar a Sebastián y a toda la gestión municipal en estas Elecciones”.

Además, convocó a todos los vecinos a presentarse a las urnas y aprovechar “esta herramienta que nos brinda la Democracia y que los argentinos disfrutamos desde hace más de 40 a

Finalmente, Nogueira destacó “el trabajo de autoridades de mesa, fiscales, fuerzas de seguridad y todos los involucrados” para que estas Elecciones se desarrollen “en paz y sin inconvenientes”.