Silvina Román: “Este es solo el comienzo, Hechos llegó para quedarse en Zárate”

La dirigente de Hechos, Silvina Román, destacó el resultado obtenido en las elecciones municipales de Zárate como un punto de partida para un proyecto político que busca consolidarse en el distrito.

Aunque no logró ingresar al Concejo Deliberante, valoró el respaldo conseguido: “Dimos un gran primer paso. En muy poco tiempo, con un equipo nuevo y un espacio que se presentó por primera vez en Zárate, logramos una elección muy importante”.

Román remarcó el crecimiento del espacio en tiempo récord y celebró su instalación en la ciudad: “En apenas 40 días se hizo un espacio de cero. Hechos es una realidad y una alternativa para los zarateños que llegó para quedarse”.

La dirigente agradeció a Manuel Passaglia por su respaldo y compromiso durante la campaña. “Quiero destacar la confianza que depositó en mí y en todo el equipo, y el apoyo que nos dio recorriendo Zárate y conociendo de primera mano los problemas de nuestra ciudad”, afirmó. Además, celebró haber contribuido a que Hechos logre ingresar tres diputados a la Legislatura provincial.

Román dijo que “la polarización entre kirchneristas y libertarios le daño a los vecinos, que ya no quieren relatos ni promesas vacías, sino que lo que exigen es gestión, cercanía y resultados”.

La dirigente de Hechos denunció la situación crítica de los servicios básicos en el distrito y fue contundente al señalar que “Zárate no está condenada al abandono”. “Lo que falta no es dinero: lo que falta es gestión, decisión y administrar bien los recursos”, agregó.

Lejos de dar por finalizada su participación política, Román aseguró que lo logrado es solo el inicio de un proyecto con metas más ambiciosas. “Esta campaña no se termina hoy, sino que recién empieza. Nuestro objetivo es claro: gobernar Zárate y devolverle a nuestra ciudad el orgullo y la prosperidad que alguna vez tuvo y que hoy perdió”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó su compromiso con una política basada en la gestión real y no en los discursos: “Demostramos que se puede romper la resignación. Se puede tener una ciudad ordenada, segura y con servicios básicos. Este es solo el comienzo: lo que viene es más gestión, más planificación y, sobre todo, más hechos”.

Screenshot