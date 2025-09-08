Matilla : “Hace veinte años que el peronismo de verdad no ganaba en Zárate”

Las caras eran de felicidad cada vez que llegaba un fiscal al bunker del Partido Justicialista en la calle Moreno. “Lo estamos dando vuelta, lo estamos ganando”, comentaba una vecina de la Escuela Primaria Nº 7.

Ayer, cerca de las 20:40 horas, el primer candidato a concejal de Fuerza Patria, Leandro Matilla, salió de la oficina de cómputos al salón y se encontró con un estallido de militantes que lo estaban esperando, tirando volantes al aire. “Estamos contentos porque el peronismo de verdad hacía 20 años que no ganaba en Zárate. Este voto es una señal clara de un cambio de rumbo hacia el gobierno de Milei y hacia el gobierno de Matzkin. De nuestra parte seguiremos militando con mucha humildad y tranquilos”, expresó el concejal y presidente del PJ local, Leandro Matilla.

Al mismo tiempo, evaluó: “éste es un voto al reconocimiento de que hay un espacio que milita de verdad, que no trata de imponer un candidato en un mes. Hoy ganamos porque este es el trabajo de cinco años de representar los intereses de una gran parte del electorado local”.

Por último, comentó: “es un desahogo para la militancia. Hay que seguir uniendo al peronismo”, concluyó Matilla.

Leandro Matilla festejó en el Partido Justicialista de Zárate.