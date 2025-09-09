“Cabezones” tocará el próximo sábado en Zárate

La banda CABEZONES, ícono indiscutido del rock alternativo argentino, se presentará en Mauris Bar el próximo sábado 13 de septiembre en una noche íntima y explosiva que promete emocionar a los fanáticos.

Con más de tres décadas de trayectoria, Cabezones se formó en Santa Fe en 1991 y se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del género, con discos como Alas, Eclipse (Sol) y Jardín de extremidad. Han recorrido escenarios de todo el país, incluyendo festivales como Cosquín Rock, Pepsi Music, y giras por Latinoamérica que los llevaron a compartir cartel con bandas internacionales.

Motivos Olvidables abrirán la noche con su propuesta de rock alternativo.

Seráe el próximo sábadoa partir de las 23:30 hs. en Mauris Bar, Dorrego 745, Zárate.️

Entradas anticipadas por mensaje directo a @motivosolvidables o al 3487-508335.

