Varietales x Doquier hizo reír al público limeño en una noche de improvisación

El pasado viernes 5 de septiembre, la ciudad de Lima fue el escenario de una noche llena de humor y espontaneidad con la presentación del grupo de teatro independiente Varietales x Doquier.

El evento, que tuvo lugar en Ajypli (Asociación Jubilados y Pensionados de Lima) y fue organizado por la Secretaría de Lima, ofreció al público una función gratuita que se convirtió en una verdadera fiesta de la risa.

Los improvisadores del grupo teatral subieron al escenario con la energía que los caracteriza, interactuando constantemente con el público.

