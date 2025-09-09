Operativo cerrojo en Zárate: recuperaron un auto que había sido robado en Campana

El Centro de Monitoreo de Campana (CIMoPU) alertó el domingo por la noche al Centro de Operaciones Zárate (COZ) sobre el robo de un automóvil Volkswagen Fox gris, con dirección de fuga por Ruta Provincial N° 6 y posible ingreso a esta ciudad. Al mismo tiempo que los operadores de cámaras del COZ reconstruían parte del recorrido realizado por los delincuentes, un móvil de la Prefectura DPRO Zárate logró localizar el vehículo en la zona de la Costanera de Zárate, donde fue interceptado en cercanías a la fuente.

Los efectivos redujeron a los dos ocupantes, ambos de 20 años, y al verificar las numeraciones del rodado constataron que no coincidían con la patente colocada. Se confirmó luego que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 23 de agosto de 2024. Minutos más tarde se hizo presente la familia damnificada de Campana, a quienes se les indicó que el automóvil que habían comprado hace aproximadamente un año era robado pese a tener documentación que, en principio, parecía original.

El procedimiento culminó con el traslado del rodado y los aprehendidos a la base de Prefectura DPRO Zárate, quedando a disposición de la Justicia.

COZ, CIMoPU Y Prefectura DPRO recuperaron en nuestra ciudad

un auto que había sido robado en Campana. Hay dos aprehendidos. Seguimiento de cámaras del COZ en calle T. Fels.