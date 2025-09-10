Intendente Matzkin: “el Gobierno nacional erró la estrategia de nacionalizar la elección”

Más analítico que el día domingo, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin volvió a reflexionar sobre el resultado de las elecciones que tuvieron sus candidatos del PRO en alianza con los libertarios.

“Mantengo las tres conclusiones que saqué el domingo, hay un claro ganador; Leandro Matilla con Fuerza Patria. Lo segundo es que el voto en blanco fue la tercera fuerza y eso nos invita a reflexionar que un 50% de la sociedad, entre los que votaron en blanco y a otras fuerzas, no eligieron a los dos partidos hegemónicos que formaron parte de la polarización”, comenzó diciendo el jefe comunal en conferencia de prensa.

Asimismo fue crítico de la estrategia electoral: “el gobierno nacional erró la estrategia de nacionalizar la elección. Kirchnerismo sí o no, es una discusión poco profunda. La sociedad no quiere participar de esa discusión. Y como municipio no tuvimos la fuerza para parar la ola azul provincial de Fuerza Patria desde las gestiones locales. Por lo tanto, no creo que esta elección haya tenido un tinte exclusivamente local. La gente se cansó de la polarización. Se cansó de que no haya propuestas y el gobierno nacional tiene que entender que no sirve el grito, esta dicotomía de kirchnerismo sí o no”, evaluó.

“En cuanto a nosotros, como fuerza política y gestión municipal, mantenemos una clara postura de dialogar con todos, y no catalogar al otro como mala persona. Por lo tanto, en el marco de la campaña nacional, no pudimos encontrar ese espacio de diálogo y de mostrar la gestión ya que se trató de una elección muy polarizada. Sin ir más lejos en Campana, donde la mayoría defienden la gestión del intendente Abella, se ganó por 0,7%. O sea que no pudimos hacer mucho las gestiones locales y los intendentes en esta estrategia montada por Nación”, explicó el intendente en una clara coincidencia con los análisis que vierten todos los analistas..

DESALOJO EN RUTA 6

También se refirió al desalojo del sector que se encontraba ocupado por viviendas en terrenos adyacentes a la entrada al golf, diciendo que “Acompañamos una resolución del Juzgado de Faltas Municipal…. y que se cumplió con una resolución de Nación ya que “es un espacio que le corresponde al Estado nacional y sin autorización comenzaron a construirse viviendas allí, confirmó el intendente.

El intendente brindó ayer una conferencia de prensa.