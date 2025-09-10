Reunión conjunta en Zárate para mejorar las rutas y accesos

El Municipio de Zárate mantuvo reunión con empresas y corredores viales para evaluar alternativas de mejoras en accesos y rutas El objetivo del encuentro: discutir un acuerdo marco, para lograr la mejora en la transitabilidad en la zona, mientras se aguarda el proceso licitatorio del gobierno nacional.

La reunión de trabajo se realizó el martes por la mañana en el salón de actos del palacio municipal, y fue encabezada por el Intendente Municipal, Marcelo Matzkin acompañado por secretarios de su gabinete, empresas del partido de Zárate, y corredores viales.

Por parte, del municipio participaron el jefe comunal, el secretario de Gobierno, Ignacio Suarez Ogallar, el secretario de Producción, Ariel Larralde, y el presidente de Endeza, Alejandro Senmartin, mientras que las empresas presentes fueron las siguientes: Cooperativa eléctrica, Quilmes, Guidi, Toyota, Ailinco, Bayer, Mercedes Benz, U.I.Z, Softys, NASA, TZ, Arauco, y American Pallets.

