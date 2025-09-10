Para el sector de Propato el resultado representa un poderoso llamado a la unidad del peronismo

Con el 100% de las mesas escrutadas de la elección del domingo se oficializaron los resultados con una marcada contundencia hacia Fuerza Patria. De esta manera con un 39,83%, la lista encabezada por Matilla fue la ganadora permitiendo el ingreso de 6 concejales peronistas al HCD.

Desde el sector de Agustina Propato consideran que este resultado no sólo celebra la victoria de Fuerza Patria, sino que representa un poderoso llamado a la unidad del peronismo, demostrando que la diversidad interna puede converger en un frente común para fortalecer el proyecto justicialista en el distrito.

El 10 de diciembre asumirán las concejales Ana María Almirón, María Gabriela Moreyra y Desirée Ayala y la consejera escolar Norma Pura,referenciadas en la agrupación 20 de Noviembre que conduce la Diputada Agustina Propato, quien manifestó “que esta integración de fuerza peronistas subraya el compromiso colectivo de defender los intereses del pueblo, consolidando un bloque en el Concejo Deliberante que impulse las políticas de inclusión y justicia social del movimiento”.

Mientras que de cara a la elección del 26 de octubre Propato buscará renovar su mandato como Diputada Nacional integrando la lista de Fuerza Patria dijo que “Lo que subyace a la elección es un modelo de país, de provincia, regional que nosotros defendemos” y en ese marco argumentó que Fuerza Patria busca defender un modelo de país que incluya “a las centrales nucleares, al Carem, a la industria activa, a la metalmecánica y a la metalúrgica, al sistema portuario activo” y que “con todos estos sectores mantengo diálogo y construimos actividades para denunciar el gran vaciamiento que les están haciendo este gobierno nacional que claramente es socio y aliado estratégico con el PRO”.

