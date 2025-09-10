Femicidio de María Alejandra Abbondanza: el juicio comenzará la semana próxima

El 18 del corriente mes fue el día designado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Zárate Campana, para dar comienzo al juicio oral y público en el cual se debatirá la conducta criminal de Agustín Chiminelli, y sus padres Carlos Chiminelli y Liliana Sánchez en el femicidio de María Alejandra Abbondanza.

El Tribunal Oral estará integrado por los doctores Daniel Rópolo, Lucia María Leiro y Mariano Aguilar y los acusados serán asistidos por la defensa pública oficial.

La familia Chiminelli está acusada de asesinar a María Alejandra Abbondanza por su condición de mujer y luego incinerarla dentro de su domicilio ubicado en el centro de Campana.

La representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. María Laura Brizuela, intentará probar ante los tres jueces profesionales que el horroroso asesinato a sangre fría fue cometido por los tres integrantes de la familia y la alteración de las pruebas que la rápida intervención del personal policial pudo detener.

Manchas de sangre diseminadas a lo largo de la casa y el encuentro del cuerpo en la parrilla del domicilio, más los videos de la cuadra, una mancuerna con restos de sangre, son elementos de cargo con los que cuenta la Fiscalía para probar el femicidio consumado.

En caso de probarse la autoría de los acusados en el femicidio de María Alejandra serían condenados a la pena de prisión perpetua.

La imputación a los padres del femicida explicada por el Dr. Hugo Tomei

En diálogo con el letrado de la familia de María Alejandra Abbondanza, Dr. Hugo Tomei, nos hizo saber que existe mucha expectativa por el resultado final del juicio que cuenta con una acusación subsidiaria contra los padres de Agustín Chiminelli, actualmente, excarcelados. A ellos se les imputa, en primer lugar, la coautoría en el femicidio junto a su hijo, y además, el hecho de encubrimiento que viene dado con una declaración de inconstitucionalidad del artículo del código penal que exceptúa de aplicar este delito a la conducta reprochable de los padres del acusado.