Turismo Cultural: la experiencia de Cicloturismo

La experiencia de Cicloturismo se llevó a cabo en Zárate el sábado en horas de la mañana y fue organizada por la secretaría de Cultura, a través de su departamento de Turismo Cultural.

En esta oportunidad, alrededor de 40 personas se sumaron a una propuesta diferente, con el objetivo de recorrer en bicicleta distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como el Fórum Cultural, el Parque Urbano, la Costanera y el Negro de la Riestra, entre otros lugares que forman parte del patrimonio turístico e histórico de Zárate.

“Estamos muy orgullosos de la convocatoria en esta primera experiencia, con más de 40 participantes de Escobar, Campana, Luján y Zárate. Estoy agradecida a la gestión de Turismo Cultural del municipio por el aval que nos dieron para poder gestionar estos eventos, esperando que se multipliquen para seguir conociendo nuestra ciudad rodeada de tantos encantos”, manifestó Gabriela Pascolino, Profesora de Educación Física.

Por su parte desde el departamento de Turismo Cultural, expresaron que; “estamos muy orgullosos de poder realizar este evento, hemos recorrido distintos puntos de la ciudad contando la historia de cada uno de los lugares a los participantes. El objetivo es que nuestros propios vecinos que se inscribieron, y quienes son turistas y se sumen a esta idea, conozcan más nuestra historia, y la disfruten con otros ojos. Seguiremos con esta agenda planificando próximas salidas, que no serán solamente urbanas, también habrá jornadas rurales, en zona de isla, entre otras propuestas municipales”.