Choque múltiple en la Ruta 9 deja cuatro heridos

Un incidente vial involucró ayer desde las 13:30 a tres vehículos particulares que impactaron entre si y finalizaron sobre la calzada de Nacional 9, en el límite mismo de las concesionarias Autopistas del Sol y Corredores Viales, sentido Ciudad Autónoma y en Campana, a la altura del kilómetro 72.5.

Por el siniestro, la Seguridad Vial de AUSOL y la Policía Vial de Zárate derivaron la densa circulación demorada a la Colectora del lugar frente a las sucursales de comida rápida, mientras que la operadora estatal advirtió sobre el tráfico congestionado desde el kilómetro 75.

Fuentes del operativo de asistencia carretera señalaron a LA VOZ que tres personas mayores y una menor debieron ser observadas en el hospital campanense por policontusiones.

La afectación generó retrasos en el transporte público y recargó la circulación de rodados en los carriles laterales de la Autopista, que exponenció la marcha vehicular a la salida del turno escolar vespertino.

La remoción duró varias horas de trabajo y asistencia.

Fue a la altura del kilómetro 72.5, en el límite de las concesionarias Autopistas del Sol y Corredores Viales.