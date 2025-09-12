Trabajos de demarcación vial en calles de Lima

La Secretaría de Lima, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos municipal, continúa con el plan de ordenamiento y embellecimiento de la ciudad mediante trabajos de demarcación de tránsito en cordones, calzadas y rampas. “La iniciativa busca mejorar la seguridad vial y organizar la circulación de vehículos y peatones en las calles de Lima”, se explicó.

Durante la última semana, la cuadrilla municipal se centró en la demarcación de la Calle 13, recientemente reasfaltada, y en el entorno de la plaza principal. Estos trabajos incluyen la señalización de cordones, sendas peatonales, áreas de estacionamiento y rampas.

En los próximos días, los trabajos continuarán en la calle 13 hasta su completa finalización y luego se trasladarán a Avenida 11 para seguir ampliando el área de cobertura.

Se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas de obra.

Durante la última semana, la cuadrilla municipal se centró en la demarcación de la Calle 13, recientemente reasfaltada, y en el entorno de la plaza principal.