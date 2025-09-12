Maxi Godoy de POTENCIA:”es momento de agradecer”

El candidato a concejal en Zárate por POTENCIA, Maximiliano Godoy, realizó las siguientes declaraciones tras el resultado electoral del domingo pasado:

Pasadas las elecciones del día domingo y luego de algunas horas transcurridas para reflexionar y analizar lo sucedido, es momento de agradecer. A los vecinos de Zárate, Lima, Escalada y zona de Islas por los votos recibidos. A todos los que nos recibieron desde fines del año pasado, en distintos barrios a donde concurrimos para ver las problemáticas y tratar de transmitirles nuestras ideas y proyectos. A los comerciantes, instituciones y trabajadores, con quienes mantuvimos reuniones sinceras y que nos sirvieron un montón para recabar información. A los medios de comunicación que nos brindaron la posibilidad de llegar a miles de vecinos para poder contarles nuestras propuestas. A nuestras familias por entender nuestras ausencias y acompañarnos. Y en lo personal le quiero agradecer a todo el equipo que armamos en Potencia.

Todo servirá de experiencia para transitar este largo camino que comenzó el lunes y que tiene como objetivo el 2027. Gracias a todos.

Felicitaciones a Leandro Matilla y Fuerza Patria por el triunfo en las elecciones.

Candidatos de la lista de POTENCIA.