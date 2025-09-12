Obras en calle Belisario Roldán desde Av. Antártida hacia España

El Intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, acompañado por el secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos municipal, Sergio Agostinelli, supervisó los significativos avances de la obra de Recomposición Asfáltica del sector, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de la zona.

“Son los últimos 250 metros para terminar esta obra y cumplir con lo que nos comprometimos, la misma va desde Antártida hasta España, y ya estamos muy cerca de concretarla”, puntualizó Matzkin

Los trabajos, tal como fue anunciado en su momento son realizados con fondos municipales.

