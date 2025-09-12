Se hizo la presentación oficial del festival boxístico del sábado 20

Ayer por la mañana en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona” en Costanera Sur, se llevó a cabo la presentación oficial del festival boxístico profesional que tendrá lugar el próximo sábado 20 de Septiembre donde el invicto Lautaro Benicelli estará llevando a cabo un nuevo combate en categoría ligero.

De la conferencia de prensa, en la cual estuvieron presentes distintos medios periodísticos de la ciudad (entre ellos Diario La Voz) participaron Lautaro Benicelli, y su entrenador Iván Bustos.

También la profesora Stefanía Rodríguez Schatz, secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Zárate y el profesor Diego Marquine, director general de Promoción y Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Zárate. Estos fueron los principales conceptos de cada uno de ellos.



STEFANIA RODRIGUEZ SCHATZ

“Estamos acompañando la pelea del 20 de Septiembre, acompañando a Lautaro Benicelli e Iván Bustos desde la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Zárate y Espacio DAM.

Muy contentos de volver a traer este espectáculo de boxeo a nuestra ciudad e impulsar desde nuestro lugar el deporte en Espacio DAM…” Seguidamente resaltó “Esperamos que las entradas se puedan vender rápidamente para poder acompañar el evento. Las entradas ya estan en venta en forma anticipadas. Invitamos a toda la comunidad a apoyar el deporte y en especial el boxeo”.

LAUTARO BENICELLI

“Estamos planificando todo. Será un evento muy grande donde yo haré la pelea estelar. Además, habrá otras dos peleas profesionales. Habrá varios representantes de la ciudad de carácter amateur…

Posteriormente agregó: “Pasó bastante tiempo que no pude pelear. Supimos sobrellevarlo, salir adelante. Estamos con ansias y expectativas de regresar y no parar más. Sobre mi rival, Lucas Rojas, es un boxeador zurdo y será la primera experiencia ante un boxeador zurdo en el ámbito profesional”

IVAN BUSTOS

“Quiero agradecer desde el primer momento el acompañamiento del Municipio, de la Secretaria de Deportes, de dirigentes del DAM, de Gabriel Chorchilo que estan trabajando codo a codo para que salga todo bien…”

Ayer en el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona” de Costanera Sur se realizó una conferencia de prensa a cargo de Ivan Bustos, Lautaro Benicelli y los profesores Stefanía Rodríguez Schatz y Diego Marquine

Ya estan en venta, en forma anticipada, las entradas

Si bien el día del festival, es decir el sábado 20 de Septiembre, las entradas se podrán adquirir en las mismas boleterías del Estadio, los organizadores dispusieron que ya estén en venta en forma anticipada las entradas.

Se aguarda una gran convocatoria de público tal como sucediera el año anterior en ocasión del festival que también se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Costanera Sur.

Estos son los lugares de venta de las entradas en estos momentos:

Independencia 790 (centro)

Rómulo Noya 1288 (centro)

Rivadavia 956 (centro)

Sarmiento 1461 (Villa Massoni)

Bernardo Irigoyen 3170 (Villa Negri)

Pividal y B. Irigoyen (Kiosco Juli, Villa Nueva)

Bidegain 290 (San Cayetano, Campana)