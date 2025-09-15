Hallan en San Pedro una moto de alta cilindrada robada en Zárate

Una motocicleta de alta cilindrada, con pedido de secuestro activo por hurto, fue hallada y secuestrada el sábado por la mañana en la vía pública, en la intersección de Rivadavia y América de San Pedro, informaron fuentes policiales.

El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una motocicleta abandonada. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una moto Bajaj Dominar 400cc sin ocupantes.

Tras verificar el número de motor, se constató que la moto tenía un pedido de secuestro activo, con fecha de alta del 4 de septiembre, por el delito de hurto. La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Zárate-Campana.

Según la información policial, la patente que tenía colocada la moto pertenecía a otro vehículo, una Keller KN 110 cc, que no presentaba irregularidades.