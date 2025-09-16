El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llegó a Zárate para fortalecer la revinculación estudiantil

A través de la gestión de la Diputada Nacional Agustina Propato desembarcó en Zárate un Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil enfocado en temáticas de ciencia y audiovisual para profundizar la vinculación y revinculación que realizan acompañando las trayectorias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años.

La unidad móvil se ecuentra en el Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero, ubicado en calle Balcarce y Calle 34. Estará el principio hasta el mes de diciembre y recorrerá distintas zonas. Está destinado a alumnos que vieron interrumpida su trayectoria educativa y deben llevar a cabo el proceso de revinculación que permitirá la continuidad y terminalidad de sus estudios.

De la presentación del programa participaron la Subdirectora de Experiencias Educativas en barrios Populares, Patricia Beggeres; la coordinadora Camila Miranda ; la Consejera Escolar (Fuerza Patria) Desireé Ayala y la Consejera Escolar Electa Norma Pura.

Tanto Zárate como Lima se encuentran entre los distritos contemplados dentro de esta política que se lleva a cabo desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y por medio de la cual existen varios espacios en diversos barrios.

LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS UBICADOS EN ZARATE Y LIMA:

En Zárate

-Centro Valdocco: Mitre y Pasaje 16

-Centro 25 de May: La Rioja 1550 (Capilla San Alfonso)

-Centro El dorado: Calle 4 y Ameghino

-Centro Mamá Margarita: Soler y Tala

-Centro Don Bosco: Evaristo Carriego 453



En Lima

-Centro La Red: Calle 5 N° 351 entre Calles 8 y 10